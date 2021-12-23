Уголовное дело об отмывании 193 млн рублей возбуждено на Сахалине

Хабаровск, 23 декабря. Преступники на Сахалине заработали 193 млн рублей на незаконной поставке живого краба в Корею и Японию, сообщили в Управлении генеральной прокуратуры РФ по Дальнему Востоку.

Следствие установило, что во главе преступной схемы стоял собственных трех крупных компаний на Сахалине. Вместе с ним преступление совершали другие участники преступной группы. В период с 2014 по 2016 годы они осуществили незаконные поставки живого краба в Японию и Корею, предоставляя в российскую таможню ложные сведения о стоимости товара. Разница в цене оседала на счетах офшоров.

«В результате реализации решений межведомственных совещаний под председательством заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере")», — говорится в сообщении.

Часть преступных денег в размере 193 млн рублей преступники использовали для проведения финансовых операций по покупке имущества и активов юрлица в Хабаровском крае, деятельность которого связана с рыболовством.

«Таким образом, полученные от контрабанды средства вложены в легальную экономику, тем самым сокрыто их криминальное происхождение», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители ранее задержали подозреваемых в краже 20 млн рублей из бюджета на Сахалине. Злоумышленники использовали льготы граждан с ограниченными возможностями для получения денег от покупки квартир.