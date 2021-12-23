Магаданские спасатели вызволили двух человек из пожара в многоэтажном доме

Магадан, 23 декабря. Сотрудники МЧС спасли двух пострадавших из пожара в подвале многоэтажки в Магадане. В ликвидации огня принимали участие более 30 спасателей, сообщили в областном главке ведомства.

Возгорание произошло в доме по улице Попова и распространилось на пять квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли подразделения спасателей, которые приступили к ликвидации пламени и помощи пострадавшим.

«На месте пожара сотрудниками ПСЧ-20 были обнаружены двое пострадавших 1983 и 1971 года рождения, которые были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи», — следует из сообщения МЧС.

О жертвах в результате пожара не сообщалось. Специалисты органов дознания и испытательной пожарной лаборатории заняты установкой причины возгорания, личностей виновных и объема нанесенного ущерба.

В этот же день в Магадане также произошел пожар в частном доме. В результате возгорания погибли мужчина и женщина.