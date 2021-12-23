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Минобороны Украины объявило о постановке сотен тысяч женщин на воинский учет

Армия
Минобороны Украины объявило о постановке сотен тысяч женщин на воинский учет
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Киев, 23 декабря. Сотни тысяч украинок будут обязаны стать на военный учет. Соответствующее распоряжение опубликовало минобороны страны на портале АрмияInform.

Согласно документу, женщины должны получить одну из 35 хозяйских специальностей в армии. В опубликованном приказе также предусмотрен штраф для работодателей, которые трудоустроили женщину без документов о постановке на учет.

«Женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем… Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности… Речь идет о сотнях тысяч украинских женщин», — указали в ведомстве.

Украинская армия продолжает получать помощь от Запада, которая поддерживает боеспособность военнослужащих на войне в Донбассе. Однако несмотря на это, армия значительно отстает от того уровня, что был в 2014 году. Эксперты имеют вопросы, в первую очередь, к цене, качеству и эффективности вооружения.

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украина всу воинская служба
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