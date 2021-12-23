Киану Ривз и Дрю Бэрримор поделились воспоминаниями о совместной поездке на мотоцикле

Лос-Анджелес, 23 декабря. Звезда «Матрицы» Киану Ривз стал гостем шоу Дрю Бэрримор. Вместе они решили удариться в воспоминания и рассказали о поездке на мотоцикле, которую они устроили на 16-летие актрисы.

Ривз и Бэрримор познакомились 35 лет назад, и им до сих пор удается поддерживать связь. Вместе они снялись в фильме «Дети в стране игрушек» 1986 года. На тот момент Бэрримор было 11 лет. Звезды решили встретиться на шоу The Drew Barrymore Show, где обсудили новую «Матрицу» и эпизоды из прошлого.

Prt Scr youtube.com / The Drew Barrymore Show

Дрю Бэрримор вспоминала о спонтанной поездке на мотоцикле, когда ей исполнилось 16 лет. Тогда Ривз вытащил юную актрису на улицу и посадил на заднюю часть своего транспортного средства. И этот момент, по словам Бэрримор, был одним из самых счастливых.

«Ты взял меня в путешествие по моей жизни, и я была такой свободной. Это был именно тот момент, когда я просто вспоминаю, как любила жизнь и была такой счастливой, и я так дорожу этим, потому что чем старше мы становимся тем труднее добраться до этого чувства», — отметила Бэрримор.

Недавно Киану Ривз встретился с главой Marvel Кевином Файги, чтобы обсудить участие в будущих проектах киностудии. Стороны пока не пришли к чему-то конкретному, но звезда «Матрицы» положительно отозвался о продюсере.