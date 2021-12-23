Предметы с символикой Нового года могут стать самым бесполезным подарком на праздник

Москва, 23 декабря. Некоторые подарки на Новый год могут оказаться крайне бесполезными, чем точно не порадуют получателя. Как не совершить ошибку, рассказала руководитель агентства «Архдиалог» Светлана Котлукова.

По ее словам, избегать стоит предметов с символикой Нового года. Например, игрушек, свечек, календарей. Не лучшим выбором будут и декоративные подушки, которые могут не подойти к интерьеру получателя, чем испортят настроение. Об этом передает РИА Новости.

«Если свечи и сладкие подарки можно сжечь и съесть в праздники, то декоративные фигурки, настольные календари, текстиль, магниты на холодильник будут банально захламлять пространство и, вероятнее всего, будут передарены на длинных январских выходных на ближайшей встрече со знакомыми», — считает Котлукова.

Избегать стоит и парфюмерии. Она может спровоцировать аллергию или просто не подойти к вкусу получателя. Также не советует эксперт дарить и комнатные растения, зеркала и подарочные сертификаты.

Банк «Русский стандарт» ранее провел опрос. Наиболее желанным подарком для многих россиян оказались деньги.