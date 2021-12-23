Глава МИД Украины Кулеба предложил два варианта развития событий на востоке Европы

Киев, 23 декабря. Непростую ситуацию, сложившуюся на границе Украины, можно решить двумя способами — дипломатическим или военным. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Киев неоднократно обвинял Москву в некоем «наращивании» войск на востоке Европы. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также сообщал, что силовые структуры страны внимательно следят за происходящим на границе. Кулеба полагает, что существуют два «базовых сценария», позволяющие нормализовать обстановку.

«Первый — это игра на максимальное поднятие ставок, демонстрация силы. Представитель МИД россиян сказал, что проекты договоров (о том, что Украину не должны принимать в НАТО. — Прим. ФАН) — это новое слово в дипломатии. Все это — поднятие ставок для того, чтобы с более выгодной позиции зайти в переговоры и что-то для себя получить», — процитировало Кулебу украинское издание «НВ».

Вторым сценарием Украина считает подготовку почвы для локальной вооруженной операции. Однако там, по словам Кулебы, «надо смотреть по ситуации».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. На самом деле Киев готовит вооруженную операцию против Донбасса, Луганской и Донецкой народных республик.