Модель Анастасия Костенко впала в отчаяние после рождения третьего ребенка

Москва, 23 декабря. Анастасия Костенко столкнулась с послеродовой депрессией после рождения сына. Модель попросила своих поклонников отказаться от хейта в ее адрес.

Недавно Костенко стала мамой третий раз, родив сына футболисту Дмитрию Тарасову. До этого супруги уже воспитывали двоих дочерей. Однако последние роды стали для модели достаточно сложными, так как она не только столкнулась с депрессией, но и набрала лишний вес.

Проблема усугубляется критикой в ее адрес со стороны хейтеров. Последние не упускают возможности напомнить Костенко об ее «боках и целлюлите». Девушка устала терпеть нападки в соцсетях и решила обратиться к недоброжелателям.

«Я знаю, что у меня бока. Вижу себя и адекватно оцениваю картину. Я же не булочками их наела. Я вынашивала третьего ребенка подряд. Думаете мне самой приятно видеть себя такой? Я ненавижу кожу, которой еще разглаживаться и разглаживаться, целлюлит», — написала она.

Pr Scr instagram.com / @kostenko.94

Костенко отметила, что каждая беременность была для нее счастьем, но имела свои последствия.

«Зачем вы все время мне об этом пишите? Мне и так нелегко сейчас. И больше не вижу смысла этого скрывать. Беременность — это сложно. Низкий поклон женщинам, особенно тем, кто родил нескольких детей подряд. Это счастье, но это сложно. И пока легче не становится», — добавила она.

Несколько дней назад певица Ольга Бузова попыталась унизить своего экс-супруга Тарасова на одном из мероприятий. За футболиста вступилась его жена Костенко, опубликовав мем с цитатой писателя Максима Горького.