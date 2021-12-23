Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 04:42
04:37
Общество
Ученые из Имперского колледжа Лондона: риск госпитализации при «Омикроне» снижается
04:33
Общество
Предметы с символикой Нового года могут стать самым бесполезным подарком на праздник
04:30
Политика
Глава МИД Украины Кулеба предложил два варианта развития событий на востоке Европы
04:27
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Костенко впала в отчаяние после рождения третьего ребенка
04:19
Шоу-бизнес
Галкин рассказал о похмельном конфузе Баскова на приеме у экс-президента Латвии Затлерса
04:16
Общество
Издание Express предупредило о риске опасного осложнения COVID-19 у детей
04:02
Происшествия
Супружеская пара погибла в ДТП на трассе Хабаровск — Находка
04:00
Пресс-центр
Офицер МВД объяснил, почему в России ужесточается наказание для педофилов-рецидивистов
03:50
Происшествия
Девушка на «Тойоте» протаранила главный вход супермаркета в Уссурийске
03:45
Общество
Роспотребнадзор: инкубационный период при заражении «Омикроном» составляет до шести дней
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Галкин рассказал о похмельном конфузе Баскова на приеме у экс-президента Латвии Затлерса

Шоу-бизнес
Галкин рассказал о похмельном конфузе Баскова на приеме у экс-президента Латвии Затлерса
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 23 декабря. Золотой голос России Николай Басков решил подарить бывшему президенту Латвии Валдису Затлерсу подарочный набор с водкой и закуской, однако прилично преподнести презент артисту не удалось. Об этом в шоу YouTube-шоу «Я себя знаю!» рассказал комик Максим Галкин.

Валдис Затлерс позвал российских артистов на завтрак в свою резиденцию. Среди приглашенных были Николай Басков, максим Галкин, Лев Лещенко и Надежда Бабкина. Золотой голос России решил соригинальничать и подарить хозяину дома бутылку водки в подарочной упаковке в виде «советского снаряда с красной звездой».

«Мы общаемся, через полчаса заходит Басков, который опоздал. Он всю ночь гулял, веселился, пел на столах (это отдельная история). Такое ощущение, что он просто вообще не спал», — начал рассказ Галкин.

Галкин рассказал о похмельном конфузе Баскова на приеме у экс-президента Латвии Затлерса
Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Басков подошел к Затлерсу и торжественно поставил подарок на плечо президента. В этот момент коробка раскрылась, и из нее выпала банка с солеными огурцами и разбилась о подлокотник кресла.

«Весь этот рассол с укропом, с огурцами, — все выливается на белые штаны президента. Он был весь в этом рассоле», — продолжил Галкин.

Артист тут же покраснел и попытался скрыть смех. Обстановку разрядил Лев Лещенко, который шутливо предложил выпить водки. Он также высказал сожаление из-за того, что «закуска погибла».

Телеведущий Иван Ургант ранее высмеял наряд Николая Баскова на премии «Золотой граммофон». Юморист сравнил золотой голос России с открывашкой.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Галкин рассказал о похмельном конфузе Баскова на приеме у экс-президента Латвии Затлерса
галкин басков подарок конфуз
Комментировать