Галкин рассказал о похмельном конфузе Баскова на приеме у экс-президента Латвии Затлерса

Москва, 23 декабря. Золотой голос России Николай Басков решил подарить бывшему президенту Латвии Валдису Затлерсу подарочный набор с водкой и закуской, однако прилично преподнести презент артисту не удалось. Об этом в шоу YouTube-шоу «Я себя знаю!» рассказал комик Максим Галкин.

Валдис Затлерс позвал российских артистов на завтрак в свою резиденцию. Среди приглашенных были Николай Басков, максим Галкин, Лев Лещенко и Надежда Бабкина. Золотой голос России решил соригинальничать и подарить хозяину дома бутылку водки в подарочной упаковке в виде «советского снаряда с красной звездой».

«Мы общаемся, через полчаса заходит Басков, который опоздал. Он всю ночь гулял, веселился, пел на столах (это отдельная история). Такое ощущение, что он просто вообще не спал», — начал рассказ Галкин.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Басков подошел к Затлерсу и торжественно поставил подарок на плечо президента. В этот момент коробка раскрылась, и из нее выпала банка с солеными огурцами и разбилась о подлокотник кресла.

«Весь этот рассол с укропом, с огурцами, — все выливается на белые штаны президента. Он был весь в этом рассоле», — продолжил Галкин.

Артист тут же покраснел и попытался скрыть смех. Обстановку разрядил Лев Лещенко, который шутливо предложил выпить водки. Он также высказал сожаление из-за того, что «закуска погибла».

Телеведущий Иван Ургант ранее высмеял наряд Николая Баскова на премии «Золотой граммофон». Юморист сравнил золотой голос России с открывашкой.