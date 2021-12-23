Супружеская пара погибла в ДТП на трассе Хабаровск — Находка

Хабаровск, 23 декабря. Иномарки Nissan March и Toyota Allion столкнулись на трассе Хабаровск — Находка. Жертвами аварии стали водитель и пассажир первого автомобиля.

Предварительно установлено, что Toyota выехал на полосу встречного движения, двигаясь из Находки в сторону Хабаровска. В это время ему навстречу ехал Nissan. Авария произошла поздно вечером 22 декабря, уточнили в краевом управлении ГИБДД.

Водитель и пассажир Toyota скончались на месте от полученных травм, водитель второй иномарки находится в краевой клинической больнице Хабаровска. Погибшими оказались супруги из Хабаровского края. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали аварии.

Массовое ДТП со смертельным исходом ранее произошло в Ленинградской области. В столкновении четырех автомобилей и грузовика погиб один человек.