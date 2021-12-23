Девушка на «Тойоте» протаранила главный вход супермаркета в Уссурийске

Уссурийск, 23 декабря. Жительница Приморья на «Тойоте-Пассо» неудачно развернулась на парковке и влетела прямиком в главный вход одного из крупных супермаркетов. В результате аварии дверь магазина разлетелась в клочья.

К счастью, ни автомобилистка, ни посетители гипермаркета на улице Горького не пострадали при неожиданной аварии. После ДТП на место также оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и медицинские работники, передает портал «Вести:Приморье».

Инициатор аварии объяснила свои действия сильной усталостью. В скором времени автоледи выставят счет за порчу магазина, который та должна будет оплатить.

Недавно в Уссурийске произошел крупный пожар в частном доме, при котором погибли сразу несколько человек. После тушения огня на улице Столетова спасатели обнаружили тела четырех мужчин и одной женщины.