Семь человек погибли при падении минивэна с километровой высоты на юге Боливии

Сукре, 23 декабря. Лишь одной женщине из восьми человек, находящихся в автомобиле, удалось выжить при падении транспорта с высоты примерно 1 000 метров в южной части Боливии. Такие данные привела газета Diario Correo del Sur.

Все остальные семь человек, по сообщениям журналистов, погибли. Сейчас врачи оценивают состояние выжившей женщины как стабильное.

«Падение было с высоты примерно 1 000 метров, немного больше», — заявил врач из муниципалитета Сан-Лукас Владимир Бетанкура.

Согласно предварительной информации, авария могла произойти из-за того, что водитель не справился с управлением на сложном участке трассы. Как отмечается, дорогу размыло из-за дождей, в результате чего движение по ней осложнено.

Недавно у здания Конференции католических епископов Боливии взорвалась самодельная бомба. Взрыв нанес материальный ущерб, однако никто из находящихся поблизости людей не пострадал.