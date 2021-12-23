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Байден заявил о готовности вновь сразиться с Трампом за кресло президента США

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 03:35
Политика
Байден заявил о готовности вновь сразиться с Трампом за кресло президента США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 23 декабря. Действующий президент США Джо Байден примет участие в выборах 2024 года только в том случае, если будет здоров. Об этом глава американского государства заявил в интервью телекомпании ABC.

Он отметил, что готов к переизбранию, а также к предвыборной гонке вместе с предшественником Дональдом Трампом. Байден высказал недоумение насчет того, почему он «не должен выдвигаться на второй срок в качестве кандидата».

«Если я буду здоров, как и сейчас, то я буду баллотироваться снова», — заявил хозяин Белого дома.

Дональд Трамп пока не дает однозначного ответа насчет своего участия в президентских выборах 2024 года. Политик утверждает, что подобные заявления могут ему навредить.

Политологи Дмитрий Журавлев, Дмитрий Дробницкий и Владимир Можегов ранее оценили шансы Трампа на голосовании через два года. Они уверены, что американцы выберут своего предыдущего президента, однако политические силы не дадут кандидату выиграть.

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