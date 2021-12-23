Спасатели ищут матроса, который пропал с корабля на юге Сахалина

Южно-Сахалинск, 23 декабря. Один из матросов пропал с судна в заливе Анива на Сахалинском полуострове. Спасатели организовали поисковые работы в районе происшествия, планируется подключить вертолет, сообщили в областном ГУ МЧС России.

В местное управление МЧС уже обратились с призывом предоставить для поисков матроса вертолет Ми-8. Воздушное средство со спасателями на борту отправится на рабочий выезд в четверг.

«К поискам немедленно приступили суда, находящиеся в районе происшествия, а также выдвинувшееся в этот район спасательное судно "Атлас"», — следует из заявления ведомства.

Залив Анива располагается в Охотском море у южного берега острова Сахалин. С юга широко открыт в пролив Лаперуза.

Неделей ранее на Сахалине пропали два рыбака. К их поискам привлекли спасательный вертолет Ми-8, а также волонтеров, спасателей и правоохранителей.