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Тренер по фигурному катанию Тутберидзе расплакалась во время рассказа о болезни дочери

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 03:28
Шоу-бизнес
Тренер по фигурному катанию Тутберидзе расплакалась во время рассказа о болезни дочери
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 23 декабря. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе долгое время не могла смириться с тяжелой болезнью дочери Дианы Дэвис. Подробности семейной трагедии она рассказала в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Врачи диагностировали у маленькой Дэвис нейросенсорную тугоухость, которая развилась после приема неправильно назначенных антибиотиков. Это заболевание характеризуется проблемами со слухом. В подростковом возрасте дочь Тутберидзе подверглась буллингу и насмешкам со стороны сверстников. Именно поэтому звездная мама приняла решение отправить девочку в США.

«Конечно, мы все начинаем спрашивать: почему я, почему она? Я думаю, все так спрашивают. Сложная тема. Нам всем хочется, чтобы наши дети были здоровы. И их болячки, конечно, мы готовы на себя забрать, все, что угодно, господи, отдай это мне, а я с этим как угодно доживу», — заявила Тутберидзе, с трудом сдерживая слезы.

Диана Дэвис одно время не общалась с людьми, но со временем переборола свои комплексы и начала развивать слух. Сейчас она успешно выступает на льду и не имеет проблем с коммуникацией.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка ранее заявила, что команда тренера Этери Тутберидзе победит на Играх в Пекине. Спортсменка также отметила, что фигурное катание является психологически сложным и опасным видом спорта.

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Все новости / Шоу-бизнес / Тренер по фигурному катанию Тутберидзе расплакалась во время рассказа о болезни дочери
дочь болезнь этери тутберидзе диана дэвис
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