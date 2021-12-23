Несколько авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задерживаются из-за мощного циклона

Петропавловск-Камчатский, 23 декабря. Коррективы внесены в маршруты шести рейсов камчатских авиаперевозчиков из аэропорта Елизово (Петропавловск-Камчатский) ввиду неблагоприятных погодных условий на аэродромах в конечных пунктах прилета, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Задерживаются самолеты в Никольское, Тиличики, Тигиль, Усть-Камчатск и два рейса в Оссору. Пассажиры вынуждены дожидаться нового времени вылета в стенах столичного аэропорта.

Сейчас полуостров находится под влиянием циклона. Атмосферный фронт принес на Камчатку снег и штормовой ветер. В акватории Берингова моря также действует штормовое предупреждение.

Жители Камчатки с 21 декабря могут ездить на общественном транспорте без QR-кодов и справок о вакцинации от коронавируса. Соответствующее решение принято в связи с наступающими январскими праздниками. Несмотря на это, масочный режим сохраняется на полуострове по сей день.