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Эксперт Института Европы РАН Белов заявил о негативном воздействии заморозки «СП-2» на ФРГ

Экономика
Эксперт Института Европы РАН Белов заявил о негативном воздействии заморозки «СП-2» на ФРГ
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 декабря. Скачки цен на газ тяжело бьют по экономике Германии и ее рынку. Стабилизировать ситуацию может скорейшая сертификация российского трубопровода «Северный поток — 2», однако немецкие власти могут на это не пойти.

Наполненность подземных хранилищ ФРГ голубым топливом опустилась до 56%. Тысяча кубометров газа стоит около 2 тысяч долларов. Сложившаяся ситуация наносит серьезный ущерб народному хозяйству как Германии, так и всего Евросоюза, передает «Экономика сегодня».

«Ситуация с газом ведет к росту цен в ФРГ, в первую очередь на электричество и тепло, и к банкротству компаний. Сегодня в Берлине объявили о банкротстве еще одной организации, поставлявшей электроэнергию на внутренний рынок», — отметил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Деятельность спекулянтов поставила под удар Россию. В Европе повсеместно звучат необоснованные обвинения в адрес Москвы. «Газпром» не имеет полномочий на поставку больших партий топлива в хранилища западных стран. У него также нет никаких оснований для снижения цен на свои услуги.

«Однако все, что сегодня происходит, идет в минус имиджу "Газпрома" и Москвы. В Европе формируется образ "агрессивной России", на что также накладываются события, связанные с Украиной», — заключил Белов.

Специалист считает, что с подобными процессами ничего нельзя поделать. России необходимо готовиться к сертификации «СП-2» и введению против него новых санкций.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее сообщила о достижении с канцлером Олафом Шольцом консенсуса насчет «Северного потока — 2». Немецкие власти уверены, что процедура сертификации должна проходить на основе европейского законодательства.

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Все новости / Экономика / Эксперт Института Европы РАН Белов заявил о негативном воздействии заморозки «СП-2» на ФРГ
германия заморозка Северный поток — 2
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