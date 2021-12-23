Режим ЧС республиканского уровня введен в Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1

Улан-Удэ, 23 декабря. Режим ЧС введен в Улан-Удэ из-за возгорания на ТЭЦ-1. На данный момент пожар удалось потушить, сообщили в городской администрации.

В городе создали оперативный штаб. Всем нуждающимся продолжает оказываться помощь.

Возгорание на ТЭЦ-1 стало причиной отключения четырех котлов и двух турбогенераторов. Пожар вызвало короткое замыкание. Пламя распространилось на площади 100 квадратных метров. Как передал телеканал РЕН ТВ, само возгорание связано с перебоем в подаче горючего и мазута в один из цехов. По сообщениям спасателей, пожар был незначительным.

Несмотря на это, сначала были опасения, что авария на ТЭЦ грозит снижением температуры в домах и отключением горячего водоснабжения. На данный момент остается под вопросом, удастся ли избежать самых негативных последствий в результате ЧП. При аварии никто из граждан не пострадал.