СК по Дагестану возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в Каспийске

Каспийск, 23 декабря. Правоохранительные органы расследуют уголовное дело, возбужденное после взрыва газовой смеси в жилом доме Каспийска. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным правоохранителей, 22 декабря в многоквартирном доме произошла утечка газа из-за некачественного оказания услуг по его транспортировке, спровоцировавшая последующий взрыв. Инцидент случился на третьем уровне десятиэтажного дома, расположенного на улице Кавказская.

«Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Дагестан по факту хлопка газовоздушной смеси в квартире, в результате которого пострадали три человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")», — говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадали три человека, среди них маленький ребенок. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались кадры с места происшествия.