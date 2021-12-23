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Грызлов отметил нежелание Украины урегулировать конфликт в Донбассе миром

Политика
Грызлов отметил нежелание Украины урегулировать конфликт в Донбассе миром
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Москва, 23 декабря. Украинская сторона на переговорах по Донбассу регулярно блокирует все мирные инициативы. Об этом заявил постпред России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.

Представители Донецка и Луганска призвали Украину в рамках односторонней гуманитарной акции отпустить сотрудника СЦКК в ЛНР Андрея Косяка. Также Киев попросили отпустить пленных, которые испытывают острые проблемы со здоровьем и помиловать 13 удерживаемых лиц. Решение о последнем уже давно было принято, но до сих пор не исполнено.

«Донецк и Луганск напомнили, что в порядке доброй воли, в целях повышения доверия за все время конфликта ими было передано Украине в одностороннем порядке около 60 человек», — отметил Грызлов.

При этом Украина до сих пор не провела ни одной аналогичной акции. То есть за все время конфликта Киев ни разу не отреагировал положительно ни на одну мирную инициативу, предложенную участниками переговоров, добавил постпред РФ.

Ранее Грызлов уже заявлял о попытках Украины усугубить ситуацию в Донбассе. По его словам, украинская делегация регулярно срывает переговоры контактной группы и игнорирует все предложения.

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