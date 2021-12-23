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Блинкен и Боррель договорились рассматривать инициативы России по безопасности вместе с ЕС

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 02:33
Политика
Блинкен и Боррель договорились рассматривать инициативы России по безопасности вместе с ЕС
pixabay.com  /  moritz320

Брюссель, 23 декабря. Обсуждение предложений Москвы по евроатлантической безопасности будет проходить в присутствии Брюсселя. Об этом сообщает внешнеполитическая служба Евросоюза.

К такому соглашению по итогам переговоров пришли глава ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и государственный секретарь США Энтони Блинкен. В ходе обсуждения стороны акцентировали внимание на несокрушимость союзнических отношений Вашингтона и Брюсселя в вопросах безопасности.

«Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель приняли к сведению предложения, представленные Российской Федерацией на прошлой неделе относительно российских взглядов на новые договоренности по безопасности в Европе», — сообщили в дипведомстве.

Ранее Боррель согласился с утверждением о том, что Россия выполняет возложенные на себя обязательства по транзиту газа. На данный момент Москва является самым крупнейшим поставщиком топлива во все европейские страны.

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