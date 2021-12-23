МИД Литвы: НАТО следует отвергнуть предложения по российским гарантиям безопасности

Вильнюс, 23 декабря. Страны НАТО не должны начинать переговоры о предложенных Россией взаимных гарантиях безопасности. Такое мнение высказал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с Соединенными Штатами о гарантиях безопасности 17 декабря. Однако у американской стороны была возможность ознакомиться с ними еще 15 декабря.

«Мы не думаем, что следует начинать какие-либо переговоры по тому, что было предложено Россией… Единственные переговоры, которые мы хотим наблюдать, это о возможности укрепления гарантий безопасности в регионе, который начинается от Черного моря в Румынии и доходит до Эстонии», — цитирует слова министра Times.

Ландсбергис считает, что следует укреплять силы стран НАТО в регионе и оказать военную помощь Киеву. По мнению министра иностранных дел, Россия «планирует напасть на Украину», что приведет к изменениям в области безопасности. При этом Москва не единожды опровергала эти безосновательные обвинения в свой адрес.

Ранее на гарантии безопасности, предложенные Россией, ответили в Госдепе США. Представитель ведомства Нед Прайс заявил, что в документе не нашлось тем, которые волновали бы Вашингтон.