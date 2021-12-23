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Ветеран британской армии Клоули: стабильный Крым срывает планы Запада

Политика
Ветеран британской армии Клоули: стабильный Крым срывает планы Запада
Федеральное агентство новостей

Лондон, 23 декабря. Стабильная ситуация в Крыму срывает планы Запада в отношении России. Об этом заявил ветеран армии Великобритании бывший замглавы военной миссии ООН в Кашмире Брайан Клоули.

После воссоединения Крыма и России прошло достаточное количество времени, чтобы у народа сформировалось определенное мнение к правительству. На данный момент оно более чем позитивное, что злит западные страны. Довольство и комфорт рушат их планы в поисках повода для подстрекательства к госперевороту, передает «ПолитРоссия»

«Хотя крымчане, как и все остальные, переживают сложные времена из-за пандемии коронавируса, а также сталкиваются с проблемами, существующими в любом, даже очень благополучном, обществе, у населения нет никаких признаков недовольства», — констатирует Клоули.

Британский ветеран уверен, что волна вбросов по поводу якобы планируемой «вооруженной агрессии» России против Украины свидетельствует о продолжающемся деструктиве Запада. Конфронтация является приоритетным направлением политики Соединенных Штатов и НАТО по отношению к РФ.

«Любой шаг, который приведет к разрешению конфликта на Украине, тоже не в интересах западного блока. Конфронтация – вот название политической игры США и Североатлантического альянса», — сообщил Клоули.

Ранее президент России Владимир Путин во время заседания коллегии Министерства обороны заявил, что главным виновником напряженной ситуации в Европе является Запад. Глава государства отметил необходимость принять меры в связи с кризисом.

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сша нато крым
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