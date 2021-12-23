Холостой Лепс обматерил приставшую фанатку на концерте в честь дня рождения Emin

Москва, 23 декабря. Музыкант Григорий Лепс сорвался на нетрезвую поклонницу во время выступления на концерте певца Emin (настоящее имя Эмин Араз оглы Агаларов) в Crocus City Hall.

Григорий Лепс выступал на празднике коллеги вместе с Юрием Антоновым, артисты исполнили композицию «Любимая». Во время номера произошел неприятный инцидент. Одна из зрительниц поддалась эмоциям, воздействию алкоголя и решила продемонстрировать Лепсу свою любовь. Звезде пришлись не по душе приставания женщины, и он пресек смелые действия отборным матом.

«Гражданочка! Я тебе… Руки убери! Убери на *** руки! Я серьезно говорю!» — заявил музыкант.

Примечательно, что пока Лепс отбивался от фанатки, фонограмма песни продолжала играть. Вероятно, на фоне последних событий певцу приходится крайне нелегко. Несколько дней назад он официально развелся с женой, а до этого перенес гипертонический криз. Сейчас имя артиста активно муссируется прессой, желтая пресса не перестает строить догадки о причинах разрыва Григория Лепса с женой после 20 лет брака.

Сам музыкант отмечал, что развод на нем никак не сказался и он «чувствует себя хорошо». Лепс выкладывает смелые и откровенные снимки со своими коллегами женского пола в Instagram, чем пробуждает интерес фанатов.