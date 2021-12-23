Шайба Гусева в овертайме помогла СКА обыграть ЦСКА в армейском дерби

Санкт-Петербург, 23 декабря. Московский ЦСКА уступил петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

У победителей забитыми шайбами отличились Александр Волков, Данила Моисеев и Никита Гусев в овертайме. За москвичей голы забили Константин Окулов и Павел Карнаухов. Для Волкова эта шайба стала дебютной в составе петербургских армейцев. В 2020 году он стал обладателем Куба Стэнли, защищая цвета «Тампы».

СКА впервые в этом сезоне нанес поражение москвичам. Две прошлые встречи закончились победой ЦСКА со счетом 4:0 и 3:1.

Петербургские хоккеисты расположились на первом месте турнирной таблицы Западной конференции с 58 очками. ЦСКА по итогам этой встречи занял третью строчку с 56 баллами.

Недавно появилась информация, что хоккеисты, выступающие в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), не примут участие в Олимпиаде. Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил сожаление в связи с этим решением и сравнил такие Игры со свадьбой без невесты.