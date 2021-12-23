Автор Gazeta Polska Codziennie надеется на превращение Польши в «сверхдержаву»

Варшава, 23 декабря. Польше следует отодвинуть Германию и Россию на задние ряды и стать сверхдержавой. Такое заявление сделал журналист Бартош Бартчак в статье для Gazeta Polska Codziennie.

Наступивший период геополитических перемен является благоприятным временем для Варшавы. Ей стоит укрепить свои позиции в Белоруссии и на Украине, «выдавив» оттуда Россию. После этого необходимо создать валютный союз с Чехией, Венгрией, Румынией, Болгарией и Хорватией.

«Германия потерпела поражение в тот момент, когда отбросила единственную силу, на базе которой можно было объединить Европу, христианство», — заявил журналист.

Он посоветовал польским властям опираться на авторитет евроскептиков, которые популярны в Италии, Нидерландах, Австрии и самой Польше. Бартчак полагает, что Германия не сможет им противостоять, и Евросоюз перестанет существовать.

Политолог Станислав Стремидловский ранее спрогнозировал, чем закончится противостояние Польши и Евросоюза. Он предупредил, что Варшава сейчас играет с огнем.