Пенсионный фонд России объяснил изменения порядка выхода на пенсию в 2022 году

Москва, 23 декабря. Право выхода на страховую пенсию в следующем году получат женщины, родившиеся во второй половине 1965 года, и мужчины, которые родились во втором полугодии 1960 года. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Как напомнила заместитель управляющего Отделением ПФР по г. Москве и Московской области Марина Тарасова, для начала получения страховых выплат гражданам необходимо достигнуть определенного возраста. Помимо этого, они должны иметь необходимый рабочий стаж и размер индивидуального пенсионного коэффициента. Об этом она рассказала в интервью агентству «Прайм».

«Что касается таких показателей как наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента, то необходимо отметить, что ежегодно продолжительность стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно», — добавила Тарасова.

По ее словам, в 2021 году гражданам для получения права на страховые выплаты необходимо было иметь как минимум 12 лет рабочего стажа и величину индивидуального пенсионного коэффициента не менее 21. Однако в следующем году для этого потребуется уже 13 лет стажа и коэффициент размером не менее 23,4.

При этом, как отметили ранее в Пенсионном фонде России, по достижению определенного возраста граждане могут получить дополнительную надбавку к своей страховой выплате. Так, если человеку исполняется 80 лет, ему автоматически начисляется дополнительное пособие.