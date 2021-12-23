Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 03:10
03:07
Происшествия
Несколько авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задерживаются из-за мощного циклона
03:06
Экономика
Эксперт Института Европы РАН Белов заявил о негативном воздействии заморозки «СП-2» на ФРГ
02:59
Происшествия
Режим ЧС республиканского уровня введен в Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1
02:48
Общество
ВОЗ выступила против массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса
02:37
Происшествия
СК по Дагестану возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в Каспийске
02:35
Политика
Грызлов отметил нежелание Украины урегулировать конфликт в Донбассе миром
02:33
Политика
Блинкен и Боррель договорились рассматривать инициативы России по безопасности вместе с ЕС
02:32
Политика
МИД Литвы: НАТО следует отвергнуть предложения по российским гарантиям безопасности
02:31
Политика
Ветеран британской армии Клоули: стабильный Крым срывает планы Запада
02:27
Общество
Инвалиды-колясочники Петербурга пожаловались на отсутствие доступной среды в городе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пенсионный фонд России объяснил изменения порядка выхода на пенсию в 2022 году

Общество
Пенсионный фонд России объяснил изменения порядка выхода на пенсию в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 декабря. Право выхода на страховую пенсию в следующем году получат женщины, родившиеся во второй половине 1965 года, и мужчины, которые родились во втором полугодии 1960 года. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Как напомнила заместитель управляющего Отделением ПФР по г. Москве и Московской области Марина Тарасова, для начала получения страховых выплат гражданам необходимо достигнуть определенного возраста. Помимо этого, они должны иметь необходимый рабочий стаж и размер индивидуального пенсионного коэффициента. Об этом она рассказала в интервью агентству «Прайм».

«Что касается таких показателей как наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента, то необходимо отметить, что ежегодно продолжительность стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно», — добавила Тарасова.

По ее словам, в 2021 году гражданам для получения права на страховые выплаты необходимо было иметь как минимум 12 лет рабочего стажа и величину индивидуального пенсионного коэффициента не менее 21. Однако в следующем году для этого потребуется уже 13 лет стажа и коэффициент размером не менее 23,4.

При этом, как отметили ранее в Пенсионном фонде России, по достижению определенного возраста граждане могут получить дополнительную надбавку к своей страховой выплате. Так, если человеку исполняется 80 лет, ему автоматически начисляется дополнительное пособие.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пенсионный фонд России объяснил изменения порядка выхода на пенсию в 2022 году
пенсионеры пенсия пфр пенсионный фонд выплаты
Комментировать