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Продажи живых новогодних елок в России выросли по сравнению с 2020 годом

Общество
Продажи живых новогодних елок в России выросли по сравнению с 2020 годом
unsplash.com

Москва, 23 декабря. Продажи натуральных елей с ноября по декабрь 2021 года увеличились не только на уличных рынках, но и в режиме онлайн. Об этом свидетельствуют данные «Чек Индекса».

Доля интернет-продаж новогодней атрибутики в 2019 году составляла пять процентов, а в 2021 году выросла до 27 процентов. Это связано с тем, что во время пандемии люди чаще начали совершать покупки в режиме онлайн.

Живые елки разбирают охотнее искусственных деревьев. Продажи натуральных елей на уличных рынках в ноябре–декабре 2021 года увеличились на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В режиме онлайн этот показатель вырос на 38 процентов.

«Продавцы живых елей и сосен также активно осваивают интернет, рассчитывая прежде всего на горожан в мегаполисах», — передает газета «Известия».

В Москве ранее завершилось украшение главной елки страны, расположенной на Соборной площади Кремля. В этом году дерево нарядили в тематике сказочного леса по мотивам «Морозко».

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