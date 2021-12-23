Арестант Бутырской тюрьмы покончил с собой в камере следственного изолятора

Москва, 23 декабря. Заключенный Бутырской тюрьмы совершил самоубийство в камере следственного изолятора. Тело 30-летнего мужчины нашли только тогда, когда он уже не подавал признаков жизни.

Остается неизвестным, какой именно процессуальный статус был у самоубийцы. Не приводилось также и информации о том, по какой статье проходило уголовное преследование в отношении узника СИЗО, пишет РЕН ТВ.

Все обстоятельства и детали гибели заключенного выясняются. По факту произошедшего проводится проверка.

Три недели назад в Подмосковье преступник покончил с собой во время задержания бойцами ФСБ. Погибший был фигурантом уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия».