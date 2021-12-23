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Счетная палата предложила решение проблемы «старения» молодых семей в очереди за жильем

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 01:01
Общество
Счетная палата предложила решение проблемы «старения» молодых семей в очереди за жильем
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 23 декабря. Часть молодых семей в России была исключена из госпрограммы жилищной поддержки из-за достижения одним из супругов предельного возраста 35 лет. Причины и решения этой проблемы разъяснили представители Счетной палаты.

Так, за 2018-2020 годы число молодых пар, которые были исключены из программы получения социальной выплаты на жилье, в 1,8 раза превысило количество семей, которые получили такую возможность. Субсидию получили 46 тыс. молодых семей, в то время как 84,4 тыс. лишились такой возможности из-за ожидания, передает РБК.

Причина проблемы

Это произошло из-за того, что семья перестала подходить под категорию «молодой». Ожидание при этом составляло от одного года до десяти лет и даже более.

«46–50% семей ожидают выплату от года до трех лет, 18–20% — от трех до пяти лет, 25–30% — от пяти до десяти лет (процент варьируется в зависимости от региона)», — отмечается в Счетной палате.

Причина таких цифр скрывается в том, что около 10% муниципальных образований ежегодно не могут поучаствовать в программе. Это происходит на фоне неимения средств в бюджетах. Кроме того, существующая сейчас формула расчета субсидий не позволяет вычислить объем средств, необходимый «для ликвидации накопленной очереди» из молодых семей. На данный момент учитывается средняя рыночная стоимость жилья в регионе, уровень софинансирования и число семей.

Решение проблемы

Решить эту проблему можно с помощью ввода дополнительной формулы расчета субсидий с показателем, который отражает общее количество молодых семей с учетом очереди, уверены представители Счетной палаты. Кроме того, можно увеличить возрастной ценз для тех, кто длительное время стоит в очереди. И, наконец, можно разработать систему, которая будет контролировать оформление жилья в общую собственность всех членов молодой семьи.

При этом регионы России по возможности осуществляют дополнительную поддержку молодым семьям. Так, в среднем по Ямалу сумма незапланированной ранее финансовой помощи для решения жилищной проблемы составляет 2 миллиона рублей.

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счетная палата субсидии молодые семьи
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