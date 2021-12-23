Регионы России смогут самостоятельно определять тарифы на электроэнергию

Москва, 23 декабря. Правительство России дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электричество для населения. Соответствующий документ появился на сайте органа власти.

Согласно принятым поправкам, власти регионов РФ смогут сами устанавливать минимальный объем потребления электроэнергии, который можно получить по льготному тарифу. Документ распространяется на все субъекты страны, включая Крым и Севастополь, пишет «Коммерсантъ».

Перед определением тарифов соответствующим органам нужно ориентироваться на «методические указания» ФАС. Ее должны разработать в ближайшие месяцы. По словам источника издания, объем льготного потребления может оказаться выше параметров, которые обсуждали ранее.

Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс указал на снижение уровня тарифов на электричество. По мнению аналитиков, стоимость энергии может увеличиться на 28% к 2050 году.