Нью-Йорк, 23 декабря. Заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс пригрозил Москве «масштабными последствиями», если Россия «нападет» на Украину.

На недавно организованной Россией встрече Совета безопасности ООН, правительства ряда западных стран выступили с коллективным заявлением по поводу сложившейся ситуации на границе с Донбассом. В нем сказано, что «любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и повлечет за собой серьезную цену».

«Мы призываем Россию к деэскалации, призываем работать по дипломатическим каналам и обеспечить транспарентность своей военной активности», — сказал Миллс.

По его словам, в противном случае последуют «масштабные последствия» и «суровая расплата». При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Вооруженные силы России никому не угрожают, а все перемещения внутри границ государства носят сугубо тренировочный характер.

Сейчас же агрессивными действиями в отношении жителей Донбасса все чаще отмечается именно украинская сторона. По мнению руководителя Российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, Киев делает это с подачи своих «американских партнеров».