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Москва и Петербург покинули десятку городов-лидеров мира по росту цен на жилье

Общество
Москва и Петербург покинули десятку городов-лидеров мира по росту цен на жилье
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 декабря. Москва по итогам третьего квартала 2021 года опустилась с пятой на 20-ю строчку рейтинга Global Residential Cities Index. Последний отслеживает изменение цен на жилье в крупных городах мира.

Недвижимость в Москве во втором квартале текущего года подорожала ко второму кварталу прошлого года на 28,8 процента. Из-за этого она попала на пятое место рейтинга. Уже по итогам третьего квартала она переместилась на 20-е место с результатом 22,1 процента за год.

«Темп роста цен как на первичную, так и на вторичную недвижимость в Москве замедлился к концу года. За третий квартал прирост цены составил 4,5% против 11% тремя месяцами ранее», — передает РБК.

Петербург, который занимал восьмое место, опустился на 15-ю строчку. В третьем квартале стоимость жилья в городе выросла на 24,5 процента в годовом выражении. Во втором квартале этот показатель достигал 26,7 процента.

Возглавил рейтинг турецкий Измир — 34,8 процента. Второе и третье место достались новозеландскому Веллингтону — 33,5 процента и американскому Финиксу — 33,1 процента.

Недавно гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко сообщил, что рост цен на жилье стабилизируется к следующему году. В значительной степени на это повлияют меры правительства и Центробанка.

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