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Экс-депутат Рады Бригинец: политика Зеленского приведет его к разговору один на один с Россией

Политика
Экс-депутат Рады Бригинец: политика Зеленского приведет его к разговору один на один с Россией
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 23 декабря. Политика президента Украины Владимира Зеленского привела к настоящему хаосу в стране. Поэтому уже в ближайшее время лидер может начать переговоры с российской стороной, уверен экс-депутат Верховной рады Александр Бригинец.

За последние несколько лет Украина и западные страны значительно ослабили свое партнерство. На данный момент они более разобщены, чем семь лет назад, когда в Киев только пришла новая власть.

«С приходом Зеленского и коалиция начала разваливаться, и в стране у нас хаос», — заметил Бригинец.

Россия же за это время окрепла в плане внешнеполитических вопросов. Сейчас она готова открыто выражать свое мнение по поводу угрозы, которую представляет собой Украина желанием вступить в НАТО.

Москва, по словам Бригинеца, выдвигает понятное и логичное требование к Североатлантическому альянсу не принимать Украину в союз. Параллельно с этим Зеленский пытается ставить организации свой ультиматум, требуя уже в следующем году решить эту проблему. Однако такая агрессивная риторика Киева приведет к тому, что он окажется один на один с Россией.

«Мы опять останемся один на один с РФ. Вы думаете, не это надо Зеленскому, чтобы сесть за стол прямых переговоров с Путиным? Я думаю, именно это и надо», — заметил экс-депутат.

Владимир Зеленский ранее странно отреагировал на вопрос телеведущей Ольги Скабеевой о контактах с российским президентом Владимиром Путиным. Украинский лидер истерически засмеялся, из чего журналист сделала вывод, что глава государства «совсем не в форме».

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Все новости / Политика / Экс-депутат Рады Бригинец: политика Зеленского приведет его к разговору один на один с Россией
украина нато владимир зеленский александр бригинец война
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