Пожар площадью 100 квадратных метров охватил теплоэлектроцентраль в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 23 декабря. Крупное возгорание произошло на территории Республики Бурятия. По информации РЕН ТВ, огонь охватил теплоэлектроцентраль, расположенную в городе Улан-Удэ.

Инцидент произошел на ТЭЦ-1, находящейся в Железнодорожном районе. Известно, что общая площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники пожарной службы.

Информации о том, какой именно из цехов теплоэлектроцентрали был охвачен огнем, на данный момент не поступало. Сведения о погибших и пострадавших в результате происшествия также отсутствуют. Все подробности и причины инцидента устанавливаются.

Ранее еще одно возгорание произошло в жилом доме на юге Москвы. Сообщается, что спасателям удалось ликвидировать пламя, однако в результате происшествия погиб один человек.