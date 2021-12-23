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Пожар площадью 100 квадратных метров охватил теплоэлектроцентраль в Улан-Удэ

Происшествия
Пожар площадью 100 квадратных метров охватил теплоэлектроцентраль в Улан-Удэ
pixabay.com

Улан-Удэ, 23 декабря. Крупное возгорание произошло на территории Республики Бурятия. По информации РЕН ТВ, огонь охватил теплоэлектроцентраль, расположенную в городе Улан-Удэ.

Инцидент произошел на ТЭЦ-1, находящейся в Железнодорожном районе. Известно, что общая площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники пожарной службы.

Информации о том, какой именно из цехов теплоэлектроцентрали был охвачен огнем, на данный момент не поступало. Сведения о погибших и пострадавших в результате происшествия также отсутствуют. Все подробности и причины инцидента устанавливаются.

Ранее еще одно возгорание произошло в жилом доме на юге Москвы. Сообщается, что спасателям удалось ликвидировать пламя, однако в результате происшествия погиб один человек.

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пожар происшествие тэц улан-удэ возгорание
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