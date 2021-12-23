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Губерниев назвал Олимпиаду в Пекине без игроков НХЛ свадьбой без невесты

Спорт
Губерниев назвал Олимпиаду в Пекине без игроков НХЛ свадьбой без невесты
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Москва, 23 декабря. Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу недопуска игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаду в Пекине, назвав это решение личной болельщицкой и журналистской болью.

Вне зависимости от состава, необходимо выходить на лед и выигрывать у любого соперника. Губерниев выразил уверенность, что на этой Олимпиаде у российской сборной будет гораздо больше шансов на победу, чем раньше.

«Олимпиада без игроков НХЛ — как свадьба без невесты. На Олимпиадах должны играть сильнейшие. И это решение НХЛ — моя болельщицкая и журналистская боль. Но выходить на площадку, выигрывать Игры нужно», — сказал журналист в беседе с Lenta.ru.

Решение о недопуске игроков из клубов НХЛ на Олимпийские игры было обнародовано 22 декабря. Комиссионер лиги Гэри Беттмен заявил, что причиной являются нынешние обстоятельства, которые сложились из-за пандемии коронавируса.

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