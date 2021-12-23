Связь Лепса с Барановской могла положить конец 20-летнему браку музыканта с Шаплыковой

Москва, 23 декабря. Бывшая супруга музыканта Григория Лепса Анна Шаплыкова могла подать на развод из-за многочисленных романов экс-мужа. Последней каплей стала предполагаемая связь 59-летнего исполнителя с 36-летней телеведущей Юлией Барановской.

Точная причина разрыва Лепса и Шаплыковой не известна, бывшие супруги не разглашают детали личной жизнь. В прессе и Сети ходили версии, что поводом для развода стали либо непростой характер исполнителя, либо его страсть к алкоголю. Однако позже выяснилось, что ссоры в семье начались после того, как певец решил открыть свой продюсерский центр, рассказала «Экспресс газете» продюсер Алина Красная.

facebook.com / Григорий Лепс

Григорий Лепс взял многомиллионные кредиты и построил два трехэтажных особняка, один из которых предназначен для его подопечных. Так музыкант начал тесно общаться с молодыми артистами. Одной из первых стала украинка Алина Гроссу, однако ее быстро затмила новая протеже исполнителя «Рюмки водки на столе», знойная брюнетка Яна Кошкина. Благодаря Лепсу актриса появлялась на всех светских мероприятиях и красных дорожках.

instagram.com / @baranovskaya_tv

По информации издания, больше всего Анну Шаплыкову раздражала другая «любимица» его мужа телеведущая Юлия Барановская. Именно из-за нее супруги на время решили пожить раздельно, но после все же помирились. Воссоединение семьи длилось недолго.

Лепс ранее прокомментировал свой развод. Он объявил, что у него сейчас «хорошее семейное положение», а свободным он был всегда.