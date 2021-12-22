Путин предупредил НАТО об «ответных военно-технических мерах» в случае расширения Альянса

Москва, 22 декабря. Москва будет предпринимать «адекватные ответные военно-технические меры» на расширение сил НАТО у границ России. Об этом на расширенной коллегии Минобороны заявил глава государства Владимир Путин.

США и их союзники продолжают размещать свой военный контингент и вооружения на территории стран, близко находящихся к РФ. Представители НАТО должны понять, что Москва не допустит развертывания ракет на Украине, что сократит их подлетное время до пяти-десяти минут.

«Это серьезнейший вызов безопасности России... Они что же, думают: мы не видим эти угрозы или безвольно будем смотреть? Вооруженные конфликты, кровопролития — это абсолютно не наш выбор, — сказал он. — Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами», — пояснил Путин.

Недавно российская сторона представила НАТО проект нового соглашения по безопасности. США готовы начать обсуждение этих предложений в январе 2022 года. Заместитель госсекретаря США Карен Донфрайд предупредила, что некоторые положения являются для Вашингтона «неприемлемыми». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь отметил важность переговоров с Россией и пообещал организовать соответствующую встречу сразу после Нового года.

Столтенберг ранее заявил о важности диалога России и США в условиях глобальной напряженности. Он также указал на необходимость проведения новой встречи в «нормандском формате».