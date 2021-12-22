Житель Всеволожского района Ленобласти провалился под лед озера и погиб

Всеволожск, 22 декабря. Несчастный случай произошел на озере Мадалаярви во Всеволожском районе. Мужчина провалился под лед, но выбраться из холодной воды не смог, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел 20 декабря. Мужчина оказался в ледяной воде озера и утонул. Специалисты поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга 22 обнаружили тело погибшего и достали его. Позже труп передали правоохранителям. Спецслужбы Ленинградской области выясняют все детали случившегося.

Выход на лед не редко заканчивается летальным исходом. Подобный несчастный случай произошел на днях в Волгограде. Тело местного жителя извлекли из пруда. Уточняется, что лед на водоеме оказался слишком тонким для прогулки и не смог выдержать веса мужчины.