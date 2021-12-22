Жертвой столкновения двух автомобилей ВАЗ в Пензенской области стал один человек

Пенза, 22 декабря. Смертельная авария произошла на трассе Пенза — Кондоль в Пензенской области. В результате столкновения двух автомобилей ВАЗ-2110 погиб один человек. Об этом сообщили в региональном отделении УГИБДД УМВД России.

В аварии также пострадали семь человек, среди них два ребенка четырех и 12 лет. Обоих доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Степень повреждения остальных пострадавших уточняется.

«В результате ДТП один человек погиб, это пассажир одного из автомобилей - мужчина 1998 года рождения. Семь человек: оба водителя и пассажиры, пять человек», — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Недавно в Новой Москве автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем и съехал в кювет. В распоряжении ФАН оказались кадры с места событий.