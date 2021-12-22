Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 00:08
00:02
Нецензурный анекдот Норкина, рассказанный за кулисами «Места встречи», попал на видео
00:02
Политика
Публицист Чаусов: Зачем Зеленский хочет включить в «нормандский формат» США
23:51
Происшествия
Очередной прорыв трубы в Петербурге привел к появлению «озера» у метро Академическая
23:46
Армия
Путин предупредил НАТО об «ответных военно-технических мерах» в случае расширения Альянса
23:32
Происшествия
Житель Всеволожского района Ленобласти провалился под лед озера и погиб
23:30
Происшествия
Жертвой столкновения двух автомобилей ВАЗ в Пензенской области стал один человек
23:24
Экономика
Замглавы Офиса президента Украины Шурма предупредил о подорожании коммунальных услуг
23:22
Общество
Food News назвал семена чиа «суперпродуктом» для борьбы с холестерином
23:20
Общество
Песков: эпидситуация в России благоприятна для проведения очной пресс-конференции Путина
23:18
Экономика
Эксперт по энергетике Марунич предрек Украине потерю российского газа вслед за Польшей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жертвой столкновения двух автомобилей ВАЗ в Пензенской области стал один человек

Происшествия
Жертвой столкновения двух автомобилей ВАЗ в Пензенской области стал один человек

Пенза, 22 декабря. Смертельная авария произошла на трассе Пенза — Кондоль в Пензенской области. В результате столкновения двух автомобилей ВАЗ-2110 погиб один человек. Об этом сообщили в региональном отделении УГИБДД УМВД России.

В аварии также пострадали семь человек, среди них два ребенка четырех и 12 лет. Обоих доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Степень повреждения остальных пострадавших уточняется.

«В результате ДТП один человек погиб, это пассажир одного из автомобилей - мужчина 1998 года рождения. Семь человек: оба водителя и пассажиры, пять человек», — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Недавно в Новой Москве автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем и съехал в кювет. В распоряжении ФАН оказались кадры с места событий.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Жертвой столкновения двух автомобилей ВАЗ в Пензенской области стал один человек
дети авария пензенская область умвд
Комментировать