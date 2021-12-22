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Замглавы Офиса президента Украины Шурма предупредил о подорожании коммунальных услуг

Экономика
Замглавы Офиса президента Украины Шурма предупредил о подорожании коммунальных услуг
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 22 декабря. Стоимость коммунальных услуг на Украине может увеличиться на 10-11%. Об этом в своем блоге на украинском сайте «Корреспондент» сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Причиной изменения тарифов может стать подорожание энергоносителей. Этот процесс привел к увеличению цен на природный газ, электроэнергию и уголь. Шурма считает, что этой зимой на рынке Украины сложилась «аномальная ситуация».

«Возможна незначительная корректировка некоторых тарифов в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10-11%, в частности, тарифов на распределение и доставку газа, но цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не будет расти», — написал замглавы офиса президента.

Он также добавил, что вопрос тарифов на коммунальные услуги чрезвычайно важен для украинцев. Местные власти это понимают, поэтому постараются не допустить роста цен.

Экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее предупредил, что с 1 мая 2022 года стоимость газа для населения достигнет коммерческого уровня. Помочь гражданам могут только субсидии, однако рассчитывать на них не стоит.

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украина тарифы коммунальные услуги
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