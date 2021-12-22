Песков: эпидситуация в России благоприятна для проведения очной пресс-конференции Путина

Москва, 22 декабря. Низкий уровень распространения коронавирусной инфекции в стране позволяет провести пресс-конференцию президента России Владимира Путина в очном формате. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В технологическом отношении РФ адаптировалась к условиям пандемии вируса. Вместе с этим Песков акцентировал внимание на обязательном соблюдении карантинных ограничений.

«Мы технологически адаптировались к условиям пандемии, мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента», — сообщил Песков.

Россия ведет успешную борьбу с распространением коронавируса. Так, в стране идет активная прививочная кампания и регистрация все новых лекарств. Недавно Минздрав официально зарегистрировал средство для лечения коронавируса «Мир-19».