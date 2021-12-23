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23 декабря 00:07
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Нецензурный анекдот Норкина, рассказанный за кулисами «Места встречи», попал на видео

Нецензурный анекдот Норкина, рассказанный за кулисами «Места встречи», попал на видео
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Зрители ток-шоу «Место встречи» на НТВ давно привыкли, что ведущий программы Андрей Норкин традиционно заканчивает эфир острым анекдотом по теме. Вот и пятничный выпуск не останется без заветной шутки. Однако остроумный телеведущий припас еще один анекдот для гостей программы, который рассказал уже за кулисами. Видеозапись анекдота, который не войдет в эфирную версию, попала в распоряжение ФАН.

Очередной выпуск «Место встречи» запланирован на пятницу, 24 декабря. В этот раз гости Норкина обсудят положительные и отрицательные стороны заимствований иностранных слов в России и их последствия.

Тема, безусловно, актуальна, ведь большое количество компаний, базирующихся на территории России, используют в своих наименованиях иностранные слова.

Ведущий и в этот раз порадовал гостей смелым анекдотом, подходящим к теме, обсуждаемой в программе. Вот только сделать это Андрею Норкину пришлось уже за кадром — любимец публики отметил, что цензура подобное не пропустит.

«У Васьки же жена в банке работает? Да. Я не могу вспомнить, в каком, там название какое-то сложное, типа там *** вам, товарищ полковник. Сосьете женераль?» — повеселил своих гостей Норкин.

К слову, звезда НТВ не только покоряет преданных телезрителей и своих гостей внезапными и злободневными остротами, но и славится своими комментариями по многим волнующим вопросам. Так, например, в одном из эфиров журналист предложил «радикальное решение» ситуации в Донбассе.

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норкин место встречи
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