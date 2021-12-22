Эксперт по энергетике Марунич предрек Украине потерю российского газа вслед за Польшей

Киев, 22 декабря. Украина может повторить судьбу Польши, чья ГТС практически полностью опустела, лишившись транзита российского газа. Такое мнение высказал киевский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич.

Он напомнил, что газовый контракт Польши с «Газпромом» истек около года назад, при этом Варшава следует правилам Третьего энергопакета Евросоюза, подразумевающего отказ от долгосрочных договоров в энергетике. По словам Марунича, теперь российская компания может осуществлять транзит топлива по польской трубе, купив необходимый объем на аукционах на определенный срок.

Аналитик подчеркнул, что Польша сама довела свою ГТС до опустошения, и теперь Украина идет той же дорогой. Об этом Марунич рассказал в эфире канала UkrLive.

«Поляки получили то, что хотели. Пусть радуются. А самое интересное, что мы тоже идем тем же путем — мы имплементировали те же правила энергетического рынка Евросоюза ... И 1 января 2025 года мы должны попасть в ту же ситуацию, что и Польша», — считает эксперт.

Украина рискует стать главной жертвой завышенных цен на газ в Европе. Страна не заключает прямых сделок с «Газпромом» с 2015 года и переплачивает за топливо, приобретая его реверсом, из-за чего ее энергетическая безопасность находится под угрозой.