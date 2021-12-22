Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 00:08
00:02
Нецензурный анекдот Норкина, рассказанный за кулисами «Места встречи», попал на видео
00:02
Политика
Публицист Чаусов: Зачем Зеленский хочет включить в «нормандский формат» США
23:51
Происшествия
Очередной прорыв трубы в Петербурге привел к появлению «озера» у метро Академическая
23:46
Армия
Путин предупредил НАТО об «ответных военно-технических мерах» в случае расширения Альянса
23:32
Происшествия
Житель Всеволожского района Ленобласти провалился под лед озера и погиб
23:30
Происшествия
Жертвой столкновения двух автомобилей ВАЗ в Пензенской области стал один человек
23:24
Экономика
Замглавы Офиса президента Украины Шурма предупредил о подорожании коммунальных услуг
23:22
Общество
Food News назвал семена чиа «суперпродуктом» для борьбы с холестерином
23:20
Общество
Песков: эпидситуация в России благоприятна для проведения очной пресс-конференции Путина
23:18
Экономика
Эксперт по энергетике Марунич предрек Украине потерю российского газа вслед за Польшей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Спасатели в Чечне вытащили из кювета фуры грузинских дальнобойщиков

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 22:58
Происшествия
Спасатели в Чечне вытащили из кювета фуры грузинских дальнобойщиков
МЧС России

Грозный, 22 декабря. Водители большегрузов из Грузии не справились с управлением на дороге и угодили в кювет. К ним на подмогу выехали сотрудники МЧС, УГИБДД и ГУДЭП Минавтодора Чечни.

Инцидент произошел на дороге Ищерская — Грозный. При переезде через перевал фуры наткнулись на гололед. Как рассказали в МЧС по Чеченской Республике, водители большегрузов не пострадали.

«Фуры были вытащены из кювета сотрудниками МЧС с помощью пожарного автомобиля», — говорится в сообщении.

Спасатели в Чечне вытащили из кювета фуры грузинских дальнобойщиков
МЧС России /

Позже специалисты Минавтодора помогли грузинским дальнобойщикам пересечь сложный участок дороги. Сотрудники ГИБДД сделали все возможное, чтобы на трассе не образовалась пробка.

Зимой большегрузам сложно передвигаться по дорогам. Так, в Нижегородской области в снегу застряли фуры. В результате инцидента в поселке Горбатовка образовалась пробка, в которой местные жители простояли не менее часа.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Спасатели в Чечне вытащили из кювета фуры грузинских дальнобойщиков
мчс фото дальнобойщики кювет большегруз
Комментировать