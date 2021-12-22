Спасатели в Чечне вытащили из кювета фуры грузинских дальнобойщиков

Грозный, 22 декабря. Водители большегрузов из Грузии не справились с управлением на дороге и угодили в кювет. К ним на подмогу выехали сотрудники МЧС, УГИБДД и ГУДЭП Минавтодора Чечни.

Инцидент произошел на дороге Ищерская — Грозный. При переезде через перевал фуры наткнулись на гололед. Как рассказали в МЧС по Чеченской Республике, водители большегрузов не пострадали.

«Фуры были вытащены из кювета сотрудниками МЧС с помощью пожарного автомобиля», — говорится в сообщении.

МЧС России /

Позже специалисты Минавтодора помогли грузинским дальнобойщикам пересечь сложный участок дороги. Сотрудники ГИБДД сделали все возможное, чтобы на трассе не образовалась пробка.

Зимой большегрузам сложно передвигаться по дорогам. Так, в Нижегородской области в снегу застряли фуры. В результате инцидента в поселке Горбатовка образовалась пробка, в которой местные жители простояли не менее часа.