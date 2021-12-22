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МИД Германии сообщил о достижении консенсуса по «Северному потоку — 2»

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 22:57
Экономика
МИД Германии сообщил о достижении консенсуса по «Северному потоку — 2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 22 декабря. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что она и канцлер ФРГ Олаф Шольц достигли консенсуса относительно запуска «Северного потока — 2». Об этом говорится в материале газеты Die Zeit.

Бербок подчеркнула, что энергетическая безопасность сыграет значительную роль во время рассмотрения вопроса о российском трубопроводе. По ее словам, она достигла общей позиции с канцлером государства в отношении «СП-2». Об этом глава немецкого внешнеполитического ведомства рассказала в интервью Die Zeit.

«Есть у нас общая позиция. Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», — сообщила Бербок.

Глава МИД Германии ранее заявляла, что «Северный поток — 2» не соответствует нормам европейского законодательства. Однако, как отметил политолог Александр Рар, заявления Бербок не смогут остановить российский газопровод.

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мид германии Северный поток — 2 Бербок российский газопровод
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