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Посол Египта в Хартуме подтвердил стремление укреплять сотрудничество с Суданом

Весь мир
Посол Египта в Хартуме подтвердил стремление укреплять сотрудничество с Суданом
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Хартум, 22 декабря. Посол Египта в Хартуме Хоссам Иса подтвердил желание своей страны укреплять сотрудничество с Суданом во всех областях, согласовывать позиции и обмениваться поддержкой на международных форумах.

После встречи с заместителем министра иностранных дел восточноафриканского государства Абдаллой Омаром Баширом дипломат заявил, что Каир намерен и впредь содействовать Хартуму на переходном этапе. В первую очередь это касается стратегических проектов, особенно в сфере электроэнергетики. Посол напомнил об увеличении сетей электроснабжения между двумя странами с 70 до 300 мегаватт.

Иса упомянул и другие совместные проекты, в частности, строительство соединяющей Судан и Египет железной дороги и инициативы в области городского развития в целом, а также взаимодействие в сфере животноводства. Кроме того, замминистра иностранных дел и посол Египта обсудили необходимость усиления координации на всех международных и региональных форумах и важность возвращения Судана в Африканский союз.

В приоритеты внешней политики президента АРЕ Абдель Фаттаха ас-Сиси входит сотрудничество со странами бассейна Нила. Так, Египет намерен построить четыре плотины в Южном Судане в рамках заключенного в 2016 году соглашения.

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