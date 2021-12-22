Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 00:07
00:02
Нецензурный анекдот Норкина, рассказанный за кулисами «Места встречи», попал на видео
00:02
Политика
Публицист Чаусов: Зачем Зеленский хочет включить в «нормандский формат» США
23:51
Происшествия
Очередной прорыв трубы в Петербурге привел к появлению «озера» у метро Академическая
23:46
Армия
Путин предупредил НАТО об «ответных военно-технических мерах» в случае расширения Альянса
23:32
Происшествия
Житель Всеволожского района Ленобласти провалился под лед озера и погиб
23:30
Происшествия
Жертвой столкновения двух автомобилей ВАЗ в Пензенской области стал один человек
23:24
Экономика
Замглавы Офиса президента Украины Шурма предупредил о подорожании коммунальных услуг
23:22
Общество
Food News назвал семена чиа «суперпродуктом» для борьбы с холестерином
23:20
Общество
Песков: эпидситуация в России благоприятна для проведения очной пресс-конференции Путина
23:18
Экономика
Эксперт по энергетике Марунич предрек Украине потерю российского газа вслед за Польшей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Губерниев потребовал серьезного наказания для избивших фигуриста Соловьева

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 22:39
Общество
Губерниев потребовал серьезного наказания для избивших фигуриста Соловьева
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 22 декабря. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев потребовал серьезно наказать людей, которые избили фигуриста Дмитрия Соловьева, защищавшего девушек. Он жестко высказался о зачинщиках драки.

Журналист не смог пройти мимо трагического инцидента. Он оставил комментарий в своем Telegram-канале, в котором резко высказался об участниках драки в центре Москвы.

«Здоровья Диме Соловьеву. Он блестящий спортсмен и настоящий мужик. Подонки, избившие фигуриста, должны понести серьезное наказание», — написал Губерниев.

Драка произошла рядом с караоке-баром в Москве в ночь на 21 декабря. По словам керлингистки Анны Сидоровой, которая в тот момент была с Соловьевым, олимпийский чемпион вступился за нее и подругу. Она указала, что напавшие, узнав о вызове полиции, предложили пострадавшему деньги. Правоохранительные органы, прибывшие на место случившегося, ведут разбирательство и выясняют обстоятельства. Соловьев был доставлен в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Губерниев потребовал серьезного наказания для избивших фигуриста Соловьева
драка соловьев губерниев избиение
Комментировать