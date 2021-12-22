Губерниев потребовал серьезного наказания для избивших фигуриста Соловьева

Москва, 22 декабря. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев потребовал серьезно наказать людей, которые избили фигуриста Дмитрия Соловьева, защищавшего девушек. Он жестко высказался о зачинщиках драки.

Журналист не смог пройти мимо трагического инцидента. Он оставил комментарий в своем Telegram-канале, в котором резко высказался об участниках драки в центре Москвы.

«Здоровья Диме Соловьеву. Он блестящий спортсмен и настоящий мужик. Подонки, избившие фигуриста, должны понести серьезное наказание», — написал Губерниев.

Драка произошла рядом с караоке-баром в Москве в ночь на 21 декабря. По словам керлингистки Анны Сидоровой, которая в тот момент была с Соловьевым, олимпийский чемпион вступился за нее и подругу. Она указала, что напавшие, узнав о вызове полиции, предложили пострадавшему деньги. Правоохранительные органы, прибывшие на место случившегося, ведут разбирательство и выясняют обстоятельства. Соловьев был доставлен в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.