Гражданские активисты Марокко потребовали легализовать супружескую измену

Рабат, 22 декабря. Союз гражданских партий Марокко призвал правительство отменить уголовную ответственность за внебрачные отношения по обоюдному согласию супругов.

Подобное требование, как ожидается, вновь может вызвать социально-политическую полемику и споры вокруг прав человека в североафриканском государстве. «Коалиция 490», известная также как «Движение вне закона», обратилась с письмом к министру юстиции Абдель Латифу Вахби с просьбой отменить главу 490 проекта уголовного законодательства, которую представят нижней палате парламента Марокко в рамках поддержки женщин, пострадавших от сексуального насилия, и с учетом требований молодежи.

Данная ситуация вызывает большие споры, так как вышеуказанная статья УК гласит, что «любые сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, не состоящими в законном браке, являются коррупционным преступлением и предусматривают наказание в виде лишения свободы от одного месяца до года». В то время как несколько правозащитных организаций призывают к отмене законов, ограничивающих индивидуальные свободы и криминализирующих сексуальные отношения между взрослыми людьми по обоюдному согласию, другие национальные активисты считают, что легализация половых контактов вне брака не соответствует обычаям марокканского общества. По их мнению, отмена статьи 490 Уголовного кодекса приведет к возникновению острых социальных проблем, включая увеличение числа брошенных детей.

«Марокканские налогоплательщики отказываются тратить государственные деньги на судебное преследование молодых людей в контексте отношений по обоюдному согласию, а скорее предпочитают, чтобы эти средства выделялись в помощь жертвам сексуального насилия», —отмечает «Коалиция 490» в своем письме министру юстиции.

По мнению составителей обращения, данная статья УК дискриминирует молодежь. Активисты считают, что образование и защита, а не угнетения и наказание играют важную роль в повышении осведомленности среди подростков и построении здорового общества, а глава 490 и ей подобные создают у молодых людей недоверие к государственным учреждениям и желание мигрировать за пределы родины.

«В то же время слишком часто судьи прилагают усилия для оправдания сексуальных отношений между жертвой и преступником на основании их племенной связи, вместо того чтобы исследовать факт совершения насилия. Это обычно приводит к трагическим последствиям», —отмечено в письме.

По словам главы неправительственной Лиги амазигов за права человека Бубакара Унгира, просьба отменить статью 490 из проекта уголовного закона соответствует международным конвенциям, которым Марокко официально привержено.

«Криминализация консенсуальных отношений, основанная на моральных принципах, не подкрепляется фактами, цифрами или данными. Успех реформирования общества лежит через образование, справедливое распределение богатства и верховенство прав человека», — добавил аналитик.

Вопрос о сексуальных контактах по обоюдному согласию остро встал в феврале 2021 года в связи с так называемым делом «тетуанской женщины в хиджабе». Тогда резонансной стала новость о том, что мать двоих детей оказалась в центре скандала после появления в Сети дискредитирующей ее видеозаписи. В итоге женщину арестовали и приговорили к тюремному заключению. Наибольшее возмущение общественности вызвало то, что власти не стали возбуждать дело против лица, подозреваемого в съемке данного видео.

В 2019 году Национальный совет по правам человека представил в парламент Марокко меморандум, рекомендующий декриминализацию секса по обоюдному согласию и отмену главы 490 Уголовного кодекса. Однако организация так и не получила ответа на свой призыв.

Это не единственная спорная статья УК в североафриканской стране. Так, в апреле 2021-го активисты потребовали от правительства отменить закон о запрете публичного разговения во время священного месяца Рамадан. Пользователи запустили в сетях целую кампанию под лозунгом «Еда — это не преступление».