HBO Max представил ролик с новинками 2022 года

Лос-Анджелес, 22 декабря. Стриминговый сервис HBO Max опубликовал промо-ролик, в котором представлены анонсы всех значимых кинособытий 2022 года. Видео выложено на официальном YouTube-канале компании.

Зрителей ожидает четвертый сезон сериала «Мира Дикого Запада», второй сезон «Эйфории» и «Бортпроводницы». Также в ролике показаны кадры нового проекта создателей многосерийного фильма про британскую аристократию «Аббатство Даунтон», который получил название «Позолоченный век».

В 2022 году HBO покажет спортивную драму «Время побед: Взлет династии "Лейкерс"» про баскетбольную команду из Лос-Анджелеса. На экраны выйдет политический мини-сериал «Сантехники Белого дома» и «Мы владеем этим городом».

Одним из самых ожидаемых сериалов в новом году, по версии IMDb, стал приквел популярного фэнтези «Игры престолов» — «Дом Дракона». Вторую строчку рейтинга занял проект Amazon «Властелин колец».