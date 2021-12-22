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Специальный репортаж ФАН: Один день в Карабахе. Год без огня

Видео

Федеральное агентство новостей представляет специальный репортаж из Степанакерта. Этот город год назад стал эпицентром конфликта, а сегодня находится под защитой российских миротворцев. О чем мечтают, и чего боятся его многострадальные жители?

Боевые действия в Карабахе начались в сентябре 2020 года, когда тысячи беспилотников из Азербайджана вторглись на мирную территорию. За 44 страшных дня практически каждый житель Степанакерта потерял родных и близких. Но несмотря на общее горе, они продолжают жить и верить в лучшее. 

Сегодня безопасность в городе поддерживают российские миротворцы. Идет восстановление разрушенных территорий, беженцы получают крышу над головой. 

Многие горожане считают, что на решение карабахского вопроса может повлиять президент России Владимир Путин. Некоторые даже открыто говорят, что не против принять участие в референдуме и стать частью Российской Федерации.

Подробности жизни Степанакерта год спустя —  в спецрепортаже ФАН.

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